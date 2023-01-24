Госдума изучает вопрос о конфискации имущества "поливающих грязью" РФ граждан

"Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], речь идёт о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанёс вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит", — отметил он.