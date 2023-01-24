Госдума изучает вопрос о конфискации имущества "поливающих грязью" РФ граждан
Депутаты Госдумы изучают вопрос о возможности конфискации имущества граждан страны, которые продолжают "поливать грязью" РФ, нарушая законы страны. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], речь идёт о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанёс вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит", — отметил он.
Володин также обратил внимание на то, что необходимая работа в нижней палате парламента уже начата, изучается подход к решению вопроса.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме предложили принять поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие возможность лишать деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию ВС РФ.
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