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Опубликовано 24 января 2023, 11:21

Военные РФ уничтожили более 25 бойцов ВСУ и САУ "Акация" на Запорожском направлении

Российские военные уничтожили свыше 25 бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Кроме того, была ликвидирована украинская самоходная артиллерийская установка "Акация". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, военные 108-й бригады территориальной обороны и вооружение были поражены в районах населённых пунктов Пречистовка и Новосёлка Донецкой Народной Республики. Также противник лишился двух гаубиц Д-20 и Д-30 и трёх автомобилей.

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Ранее Лайф рассказывал, что за сутки в ДНР был уничтожен пункт управления бригады ВСУ и склад вооружения. Кроме того, были ликвидированы 64 артиллерийских подразделения ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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