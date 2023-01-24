Врачи заново "собрали" россиянину кисть, раздробленную петардой

В Московской области медики спасли руку 38-летнему мужчине, который пострадал в результате взрыва петарды: он получил травму во время новогодних праздников и попал в больницу в Красногорске с раздробленной левой кистью.

Снимки кисти мужчины, пострадавшего после взрыва петарды. Фото © LIFE

При этом указательный и средний пальцы пациента оказались непригодны для остеосинтеза и реплантации. Однако врачам в итоге удалось восстановить функции кисти. Как стало известно Лайфу, специалисты убрали костные фрагменты и сухожилия, но оставили кожные лоскуты, которыми укрыли ампутированные пальцы и сформировали правильную конечность.

"На первом пальце, который в результате взрыва был раздроблен и частично ампутирован, мы провели остеотомию — собрали кость и закрепили палец спицами. Остаточный дефект кожных тканей укрыли трансплантатом — участком здоровой кожи, взятой с нижней трети предплечья", — рассказал врач – травматолог-ортопед, хирург Герман Англичанинов.

По словам врачей, послеоперационный период прошёл успешно, сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Лоскут и трансплантат прижились, а инфекционных осложнений удалось избежать. Эксперты призвали аккуратно обращаться с пиротехническими изделиями и помнить о правилах безопасности.