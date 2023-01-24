Вертолёт с главой МВД Украины мог рухнуть из-за того, что пилот поздно заметил жилой дом
Предварительной причиной крушения вертолёта в Броварах названа ошибка пилота
Причиной крушения вертолёта с руководством МВД Украины в Броварах стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы произошедшей авиакатастрофы, сообщает украинское издание "Страна".
По данным источника в МВД Незалежной, пилот воздушного судна летел слишком низко и поздно заметил жилой дом. Неназванный собеседник издания также добавил, что маршрут через Бровары был выбран из-за опасений ракетных ударов. Кроме того, работало радиоэлектронное подавление, влиявшее на навигацию.
"В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолёт упал на ближайший детсад", — пояснили в украинском МВД.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД Украины.
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