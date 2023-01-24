Вертолёт с главой МВД Украины мог рухнуть из-за того, что пилот поздно заметил жилой дом

По данным источника в МВД Незалежной, пилот воздушного судна летел слишком низко и поздно заметил жилой дом. Неназванный собеседник издания также добавил, что маршрут через Бровары был выбран из-за опасений ракетных ударов. Кроме того, работало радиоэлектронное подавление, влиявшее на навигацию.

"В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен, и вертолёт упал на ближайший детсад", — пояснили в украинском МВД.