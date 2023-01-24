Правительство Украины утвердило массовые отставки чиновников
Кабмин Украины уволил пятерых глав областных администраций и четырёх замминистра
Правительство Украины уволило четырёх замминистра и пятерых глав областных военных администраций. Об этом в телеграм-канале заявил министр кабмина Незалежной Олег Немчинов.
"Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко — Днепропетровская ОВА; Александра Старуха — Запорожская ОВА; Алексея Кулебы — Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого — Сумская ОВА; Ярослава Янушевича — Херсонская ОВА", — говорится в сообщении.
При этом на заседании Кабмина Украины было решено уволить Вячеслава Шаповалова с должности замминистра обороны, Ивана Лукерю — с поста замминистра развития общин и территорий, Виталия Музыченко — с должности замминистра соцполитики, Вячеслава Негоду — с поста замминистра развития громад и территорий. При этом заместителем министра экономики Незалежной стал Алексей Соболев.
Напомним, сегодня замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Вторым подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло после скандала с закупками. Третьим чиновником, который покинул пост, стал заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко. Четвёртым написал заявление об увольнении замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря. В отставку также подал и заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.
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