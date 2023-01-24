Правительство Украины утвердило массовые отставки чиновников

Правительство Украины уволило четырёх замминистра и пятерых глав областных военных администраций. Об этом в телеграм-канале заявил министр кабмина Незалежной Олег Немчинов.

При этом на заседании Кабмина Украины было решено уволить Вячеслава Шаповалова с должности замминистра обороны, Ивана Лукерю — с поста замминистра развития общин и территорий, Виталия Музыченко — с должности замминистра соцполитики, Вячеслава Негоду — с поста замминистра развития громад и территорий. При этом заместителем министра экономики Незалежной стал Алексей Соболев.