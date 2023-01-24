"Есть надежда на жизнь": Тарасова рассказала Лайфу о состоянии фигуриста Костомарова

Попавшего в реанимацию российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова действительно отключили от аппарата ЭКМО, в его состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом Лайфу рассказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

"Врачи говорят, что лучше. Что есть какие-то вещи, которые стали лучше. Да, его отключили от ЭКМО. Я думаю, что не всё хорошо, но во всяком случае ему лучше. Есть надежда на жизнь", — заявила Тарасова.