"Есть надежда на жизнь": Тарасова рассказала Лайфу о состоянии фигуриста Костомарова
Тарасова подтвердила Лайфу, что фигуриста Костомарова отключили от ЭКМО
Попавшего в реанимацию российского фигуриста, олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова действительно отключили от аппарата ЭКМО, в его состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом Лайфу рассказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.
"Врачи говорят, что лучше. Что есть какие-то вещи, которые стали лучше. Да, его отключили от ЭКМО. Я думаю, что не всё хорошо, но во всяком случае ему лучше. Есть надежда на жизнь", — заявила Тарасова.
Отметим, что в реанимацию спортсмен был доставлен 10 января. Тогда же он был одновременно подключён и к ИВЛ, и аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. 24 января появилась информация, что фигурист начинает приходить в себя, а его состояние продолжает улучшаться.
ТАСС / Петр Ковалев