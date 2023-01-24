Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на курское село, есть пострадавшие
Губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА в курском селе Горналь
Вооружённые силы Украины атаковали село Горналь в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района", — говорится в сообщении.
В результате действий украинских боевиков пострадало два человека. По словам губернатора, сейчас им оказывается необходимая медпомощь.
Накануне ВСУ обстреляли село Волфино, из-за чего оказались повреждены линии электропередачи. В результате четыре населённых пункта остались без света, сообщил Старовойт.
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