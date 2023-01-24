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24 января, 11:58

Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на курское село, есть пострадавшие

Губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА в курском селе Горналь

Вооружённые силы Украины атаковали село Горналь в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района", — говорится в сообщении.

В результате действий украинских боевиков пострадало два человека. По словам губернатора, сейчас им оказывается необходимая медпомощь.

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Накануне ВСУ обстреляли село Волфино, из-за чего оказались повреждены линии электропередачи. В результате четыре населённых пункта остались без света, сообщил Старовойт.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Светлана Оперук

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