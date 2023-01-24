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24 января, 11:55

На тиктокеров Дашу Корейку и Хилми Форкса завели дела по статье о ЛГБТ-пропаганде

<p>Даша Корейка (слева) и Хилми Форкс. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/hilmi_forks1/5049" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хилми</a></p>

Даша Корейка (слева) и Хилми Форкс. Обложка © Telegram / Хилми

На тиктокеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкса завели административные дела по статье о пропаганде ЛГБТ. Ответ МВД инициатору проверки — депутату Госдумы Яне Лантратовой — оказался в распоряжении Лайфа.

"По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району города Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" Кодекса РФ об административных правонарушениях. Проводится административное расследование", — заявили в ведомстве.

Ответ МВД на обращение Лантратовой. Фото © LIFE

Ответ МВД на обращение Лантратовой. Фото © LIFE

Также соцсети блогеров проверят на признаки преступления по уголовной статье "Незаконный оборот порнографических материалов".

Кто такая Даша Корейка, сменившая пол на глазах у миллионов подписчиков

Кто такая Даша Корейка, сменившая пол на глазах у миллионов подписчиков

Напомним, депутат Лантратова ранее попросила проверить блогеров на пропаганду ЛГБТ. Парламентарий считает, что ролики тиктокеров носят "преимущественно аморальный и деструктивный характер", а также представляют собой открытое распространение запрещённой информации, в частности рекламы наркотиков.

Наталья Исакова

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