На тиктокеров Дашу Корейку и Хилми Форкса завели дела по статье о ЛГБТ-пропаганде

На тиктокеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкса завели административные дела по статье о пропаганде ЛГБТ. Ответ МВД инициатору проверки — депутату Госдумы Яне Лантратовой — оказался в распоряжении Лайфа.

"По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району города Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" Кодекса РФ об административных правонарушениях. Проводится административное расследование", — заявили в ведомстве.

Ответ МВД на обращение Лантратовой. Фото © LIFE

Также соцсети блогеров проверят на признаки преступления по уголовной статье "Незаконный оборот порнографических материалов".