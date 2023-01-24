Врач предупредила, что большой живот может быть симптомом опухоли

Увеличение живота может быть связано не только с лишним весом, но и с серьёзными заболеваниями, в том числе с опухолями внутренних органов. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Важно помнить, что если у женщины окружность талии составляет больше 80 сантиметров, а у мужчины — больше 100, вне зависимости от роста, то это серьёзный повод обратиться к врачу. Даже если речь идёт о банальном ожирении, такому пациенту нужна медицинская помощь: внутренний жир сдавливает органы и нарушает состояние здоровья, отмечает Чернышова.

"Большой живот может сигнализировать об образовании и росте опухоли, которая может быть злокачественной и доброкачественной. Некоторые заболевания кишечника тоже приводят к росту живота", — сказала врач.