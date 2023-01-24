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24 января, 12:05

Врач предупредила, что большой живот может быть симптомом опухоли

Терапевт Чернышова: Окружность талии больше 80 сантиметров у женщин и больше 100 у мужчин — серьёзный повод обратиться к врачу

Увеличение живота может быть связано не только с лишним весом, но и с серьёзными заболеваниями, в том числе с опухолями внутренних органов. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Важно помнить, что если у женщины окружность талии составляет больше 80 сантиметров, а у мужчины — больше 100, вне зависимости от роста, то это серьёзный повод обратиться к врачу. Даже если речь идёт о банальном ожирении, такому пациенту нужна медицинская помощь: внутренний жир сдавливает органы и нарушает состояние здоровья, отмечает Чернышова.

"Большой живот может сигнализировать об образовании и росте опухоли, которая может быть злокачественной и доброкачественной. Некоторые заболевания кишечника тоже приводят к росту живота", — сказала врач.

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Ранее медики перечислили болезни, из-за которых может урчать в животе. Чаще всего этот симптом свидетельствует о том, что человек проголодался, однако есть и другие причины, которые могут насторожить гастроэнтеролога.

Обложка ©

Unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

Марина Калегина
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