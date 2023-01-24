Москвичам назвали погодную "визитную карточку" этой зимы

Своеобразной визитной карточкой нынешней зимы и главной её аномалией в Москве стал гололёд на дорогах и тротуарах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие её перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной", — заявил Старков, которого цитирует kp.ru.

По словам метеоролога, в ближайшую неделю погода в столице будет спокойной, без существенных осадков, а определит её антициклон с Поволжья. Температура будет держаться в пределах климатической нормы: ночью от минус трёх до минус семи градусов, днём — от нуля до минус трёх.