Путин поручил разобраться с дефицитом и подорожанием некоторых лекарств
Президент Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в российских аптеках и рост цен на них. Речь об этом зашла во вторник на совещании с членами правительства.
"У нас за последнее время наблюдался определённый дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", — сказал российский лидер, поручив разобраться с проблемой.
Ранее пресс-служба Росздравнадзора опровергла сообщения газеты "Ведомости" о якобы исчезновении препаратов цефуроксим и цефиксим. В ведомстве заявили, что в российских аптеках есть широкий выбор антибиотиков, их производство и поставки продолжаются. А до этого Минздрав опроверг информацию газеты "Коммерсант" о снижении закупок лекарств для государственных больниц в 2022 году. Как заявили в ведомстве журналистам, приведённая изданием информация не соответствует действительности.