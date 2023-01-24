"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 января, 12:29

Путин вспомнил первую учительницу во время совещания с министрами

Президент РФ Владимир Путин вспомнил свою первую учительницу во время совещания с членами правительства.

"Вы сами помните своего первого учителя?" — спросил глава государства у министра просвещения Сергея Кравцова.

"Думаю, многие помнят", ответил он.

"Я тоже помню, Чижова Тамара Павловна. Профессиональный педагог, очень добрая женщина", — вспомнил президент.

Путин вспомнил первую учительницу во время совещания с министрами. Видео © LIFE

Как подчеркнул Владимир Путин, работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны, потому что именно педагог формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения.

Учитель физики из Нальчика стал победителем конкурса "Классная тема!"

Учитель физики из Нальчика стал победителем конкурса "Классная тема!"

А ранее стало известно, что за российскими учителями планируют закрепить особый статус, чтобы защитить их от различных неправомерных действий. Этот вопрос Минпросвещения обсуждает с депутатами Госдумы.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров