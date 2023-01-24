Президент РФ Владимир Путин вспомнил свою первую учительницу во время совещания с членами правительства.

"Вы сами помните своего первого учителя?" — спросил глава государства у министра просвещения Сергея Кравцова. "Думаю, многие помнят", — ответил он. "Я тоже помню, Чижова Тамара Павловна. Профессиональный педагог, очень добрая женщина", — вспомнил президент.

Путин вспомнил первую учительницу во время совещания с министрами. Видео © LIFE

Как подчеркнул Владимир Путин, работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны, потому что именно педагог формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения.