Путин вспомнил первую учительницу во время совещания с министрами
Президент РФ Владимир Путин вспомнил свою первую учительницу во время совещания с членами правительства.
"Вы сами помните своего первого учителя?" — спросил глава государства у министра просвещения Сергея Кравцова.
"Думаю, многие помнят", — ответил он.
"Я тоже помню, Чижова Тамара Павловна. Профессиональный педагог, очень добрая женщина", — вспомнил президент.
Путин вспомнил первую учительницу во время совещания с министрами. Видео © LIFE
Как подчеркнул Владимир Путин, работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны, потому что именно педагог формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения.
А ранее стало известно, что за российскими учителями планируют закрепить особый статус, чтобы защитить их от различных неправомерных действий. Этот вопрос Минпросвещения обсуждает с депутатами Госдумы.
LIFE