Сальдо: Регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска постоянно пытаются форсировать Днепр, однако их действия приводят к провалу, так как вся пойма контролируется российскими военными.

"Попытки [ВСУ] форсировать Днепр или переправиться с правого берега на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу. Потому что вся пойма Днепра контролируется нашими вооружёнными силами", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".