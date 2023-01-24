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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 13:09
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Сальдо: Регулярные попытки ВСУ форсировать Днепр пресекаются

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска постоянно пытаются форсировать Днепр, однако их действия приводят к провалу, так как вся пойма контролируется российскими военными.

"Попытки [ВСУ] форсировать Днепр или переправиться с правого берега на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу. Потому что вся пойма Днепра контролируется нашими вооружёнными силами", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Как и зачем ВСУ могут форсировать Днепр
Как и зачем ВСУ могут форсировать Днепр

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара. Вместе с этим он выразил уверенность, что всё удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно появятся новые жилые кварталы.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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