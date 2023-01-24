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24 января, 12:53

Медведев сообщил о наращивании поставок российских беспилотников в зону СВО

Зампред Совбеза Медведев: Предприятия ВПК наращивают поставки ударных беспилотников для нужд СВО

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для Российских вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующий пост появился во вторник в его телеграм-канале по итогам посещения одного из оборонных заводов в Ижевске.

"Предприятия ВПК наращивают поставки вооружённым силам разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", написал политик.

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Напомним, что перед Новым годом президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны поставил задачу увеличить боевые возможности Воздушно-космических сил России. При этом глава государства поручил сделать упор на доступность беспилотных летательных аппаратов: возможность получать информацию с беспилотников, по словам Путина, должна появиться у каждого бойца.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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