Медведев сообщил о наращивании поставок российских беспилотников в зону СВО

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для Российских вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующий пост появился во вторник в его телеграм-канале по итогам посещения одного из оборонных заводов в Ижевске.