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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 12:53
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Медведев сообщил о наращивании поставок российских беспилотников в зону СВО

Зампред Совбеза Медведев: Предприятия ВПК наращивают поставки ударных беспилотников для нужд СВО

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о наращивании поставок беспилотников для Российских вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующий пост появился во вторник в его телеграм-канале по итогам посещения одного из оборонных заводов в Ижевске.

"Предприятия ВПК наращивают поставки вооружённым силам разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", написал политик.

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Напомним, что перед Новым годом президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны поставил задачу увеличить боевые возможности Воздушно-космических сил России. При этом глава государства поручил сделать упор на доступность беспилотных летательных аппаратов: возможность получать информацию с беспилотников, по словам Путина, должна появиться у каждого бойца.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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