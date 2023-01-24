Самолёт "Уральских авиалиний" чуть не вылетел из Сочи с открытым топливным баком
У самолёта "Уральских авиалиний" во время вылета из аэропорта Сочи стало протекать топливо
В аэропорту Сочи у самолёта "Уральских авиалиний" во время рулёжки начало вытекать топливо — борт чуть не вылетел с открытым топливным баком. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, публикуя видео, снятое испуганными пассажирами Airbus A321.
Пассажиры засняли протечку топлива во время взлёта самолёта "Уральских авиалиний". Видео © Telegram / Mash
"Хорошо, не успели взлететь", — заявил автор видео.
Инцидент произошёл на прошлой неделе. Воздушное судно должно было направиться в Москву, однако во время вылета диспетчер заметил протечку топлива и сообщил об этом пилотам, которые тут же остановили лайнер. По данным телеграм-канала "Авиаторщина", на борту находились 204 пассажира и семь членов экипажа. Во время руления на дисплее пилотов появилось сообщение о неисправности системы автоматической выработки топлива из центрального бака. Тогда экипаж перевёл её в ручной режим.
Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший регулярный рейс из Польши, сообщил о бомбе на борту, и его в сопровождении греческих истребителей F-16 направили в Афинский международный аэропорт. Были задействованы все применяемые в таких случаях наземные и воздушные протоколы. После приземления самолёт направили на специальную площадку аэропорта. На борту воздушного судна находилось 192 человека. Позже стало известно, что на борту экстренно севшего в Афинах самолёта Ryanair не нашли бомбы.
Telegram/Mash