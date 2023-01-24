Собчак возмутили слухи о продаже её дома, но ещё больше — о его стоимости
Журналистка Собчак опровергла слова экс-депутата Худякова о продаже своего особняка в Подмосковье
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. Об этом она написала в своём телеграмм-канале в ответ на пост бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, который после исключения из ЛДПР создал партию "Достойная жизнь".
"Больше многих других удовольствий мне нравится, когда люди говорят херню со "знающим" видом. Дом я не продаю ни сама, ни через риелторов, стоит он значительно дороже, но Роману, конечно, виднее", — отметила Собчак.
Ранее в Сети появилась информация, что светская львица якобы выставила на продажу свой особняк в Подмосковье за шесть миллионов долларов. Обративший на это внимание экс-депутат Худяков выразил мнение, что журналистка распродаёт имущество, чтобы уехать из России. А перед Новым годом стало известно, что к Ксении Собчак подали иск в размере трёх миллионов рублей. Такую сумму от звезды хочет получить ИП Лякишева, которая занималась установкой камина в её доме, но всю сумму за работу якобы не получила.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков