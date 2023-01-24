Собчак возмутили слухи о продаже её дома, но ещё больше — о его стоимости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась слухами о продаже своего частного дома и его цене. Об этом она написала в своём телеграмм-канале в ответ на пост бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, который после исключения из ЛДПР создал партию "Достойная жизнь".

"Больше многих других удовольствий мне нравится, когда люди говорят херню со "знающим" видом. Дом я не продаю ни сама, ни через риелторов, стоит он значительно дороже, но Роману, конечно, виднее", — отметила Собчак.