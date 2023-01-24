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24 января, 12:47

ФСБ РФ в Крыму пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" с украинскими координаторами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую координировали с Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержано шесть участников террористической структуры", — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанные вели на территории Крыма "целенаправленную работу по распространению террористической идеологии" и вербовали в свои ряды жителей страны. В местах проживания злоумышленников изъяли множество запрещённых пропагандистских материалов, средств связи, различных электронных носителей.

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Ранее Лайф сообщал, что на границе РФ и Грузии ФСБ задержала мужчину, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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