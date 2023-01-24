ФСБ РФ в Крыму пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" с украинскими координаторами
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которую координировали с Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", задержано шесть участников террористической структуры", — отметили в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанные вели на территории Крыма "целенаправленную работу по распространению террористической идеологии" и вербовали в свои ряды жителей страны. В местах проживания злоумышленников изъяли множество запрещённых пропагандистских материалов, средств связи, различных электронных носителей.
Ранее Лайф сообщал, что на границе РФ и Грузии ФСБ задержала мужчину, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
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