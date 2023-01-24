Военные Союзного государства приступили к снятию техники с хранения

Военнослужащие белорусско-российской группировки войск приступили к снятию военной техники с длительного хранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) (РГВ) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — говорится в сообщении министерства.

На опубликованных ведомством снимках, в частности, можно заметить грузовые КрАЗ-255Б и несколько моделей грузовиков ЗИЛ. При этом количество снимаемой с консервации техники в Минобороны соседней республики не уточнили.