Под Хабаровском тигры держат в страхе жителей нескольких сёл

В Вяземском районе Хабаровского края тигры активно начали заходить в сёла и другие населённые пункты, где они спокойно убивают местных домашних животных. Об этом сообщает Mash.

Под Хабаровском тигры загрызли домашних животных и держат в страхе жителей нескольких сёл. Видео © Telegram / Mash

"У нас, получается, вот тут вот собака сидела, тут рядом баня. Вот этот забор, и из-за угла она выскочила, и прыжками до собаки, и утащила её", — рассказала местная жительница.

Двое других героев ролика также наблюдали, как тигр спокойно разгуливает по селу, и пытались всячески напугать его, но, кажется, на хищника их крики никак не повлияли. Теперь же местным жителям приходится быть крайне осторожными и не выходить из домов. При этом зоослужба никак на их жалобы не реагирует, а, по словам губернатора Михаила Дегтярёва, оборудование для отлова хищников находится в единственном экземпляре, да и разрешения на его использование нет.