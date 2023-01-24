Под Хабаровском тигры держат в страхе жителей нескольких сёл
В Хабаровском крае тигры зашли в сёла и съели около 10 домашних животных
В Вяземском районе Хабаровского края тигры активно начали заходить в сёла и другие населённые пункты, где они спокойно убивают местных домашних животных. Об этом сообщает Mash.
Под Хабаровском тигры загрызли домашних животных и держат в страхе жителей нескольких сёл. Видео © Telegram / Mash
"У нас, получается, вот тут вот собака сидела, тут рядом баня. Вот этот забор, и из-за угла она выскочила, и прыжками до собаки, и утащила её", — рассказала местная жительница.
Двое других героев ролика также наблюдали, как тигр спокойно разгуливает по селу, и пытались всячески напугать его, но, кажется, на хищника их крики никак не повлияли. Теперь же местным жителям приходится быть крайне осторожными и не выходить из домов. При этом зоослужба никак на их жалобы не реагирует, а, по словам губернатора Михаила Дегтярёва, оборудование для отлова хищников находится в единственном экземпляре, да и разрешения на его использование нет.
Ранее Лайф рассказывал, как жители села Найхин в Хабаровском крае заметили гуляющего в ночное время тигра, который во время одного из таких "визитов" нёс в пасти тушу собаки.
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Telegram/Mash