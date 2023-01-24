Женщинам, подозревающим партнёра в измене, посоветовали поработать с уверенностью в себе

Беспричинные и навязчивые мысли о возможной измене партнёра могут появиться, в частности, из-за неуверенности женщины. Вообще, оказаться в подобной ситуации — это стресс для обоих половинок, рассказала изданию РИАМО семейный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Дыма без огня не бывает, и навязчивые мысли об измене могут иметь основания. Первое основание — внутренняя неуверенность женщины. Она может не верить в то, что с ней могут быть просто так, что её могут любить. А второе — партнёр, который даёт для этого поводы", — отметила специалист.

По её словам, недоверие ко второй половинке может быть обусловлено изменами в предыдущих отношениях или воспоминаниями из детства о ссорах родителей. Если женщина патологически не доверяет мужчинам, то ей необходимо позаботиться о том, чтобы сперва создать собственную внутреннюю устойчивость, а также заново прожить травматические воспоминания из прошлого. Навести порядок в голове можно самой или с помощью специалистов, резюмировала Сулим.