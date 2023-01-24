Путин потребовал от Мишустина ускорить процесс повышения уровня жизни в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни на территориях ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областей. Речь об этом зашла во вторник на совещании с членами правительства.

"На новых территориях у нас целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее", — подчеркнул президент.