Путин потребовал от Мишустина ускорить процесс повышения уровня жизни в новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни на территориях ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областей. Речь об этом зашла во вторник на совещании с членами правительства.
"На новых территориях у нас целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее", — подчеркнул президент.
Напомним, что Путин и ранее призывал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Российский лидер отмечал, что новые субъекты нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Лайф уже сообщал, что жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления.