Депутатов Госдумы обязали уведомлять о выезде за рубеж

Депутаты Госдумы будут уведомлять о своих предстоящих поездках за рубеж профильную комиссию или лично председателя нижней палаты Вячеслава Володина. Такое постановление было принято на пленарном заседании во вторник.

В соответствии с документом, члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий будут в письменной форме уведомлять Володина, а остальные парламентарии — Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данное требование не будет касаться служебных командировок, в которые депутаты направляются по распоряжению их руководства.

Ранее стало известно о рекомендациях для региональных чиновников и депутатов воздержаться от поездок в отпуск за рубеж. Такое пожелание высказали власти Вологодской, Новгородской, Тамбовской и Свердловской областей, а также Чувашии, Северной Осетии и Республики Марий Эл. Поводом стали несколько скандальных случаев, которые произошли недавно. Так, депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.