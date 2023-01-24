Критиковавшего СВО Назарова лишили главной роли в фильме с Нагиевым

Известного российского актёра Дмитрия Назарова, которого недавно уволили из МХТ имени Чехова из-за антироссийских публичных высказываний, сняли с главной роли в фильме "12 стульев". Артист должен был сыграть в киноленте Кису Воробьянинова, пишет сайт kp.ru .

"Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге", — рассказал режиссёр ремейка Пётр Зеленов.