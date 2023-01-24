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24 января, 13:36
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Критиковавшего СВО Назарова лишили главной роли в фильме с Нагиевым

Актёра Дмитрия Назарова лишили главной роли в ремейке "12 стульев"

Известного российского актёра Дмитрия Назарова, которого недавно уволили из МХТ имени Чехова из-за антироссийских публичных высказываний, сняли с главной роли в фильме "12 стульев". Артист должен был сыграть в киноленте Кису Воробьянинова, пишет сайт kp.ru.

"Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать. Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге", — рассказал режиссёр ремейка Пётр Зеленов.

По его словам, продюсеры уже вовсю ведут переговоры о замене Назарова. Параллельно с этим авторы проекта пытаются получить государственные средства на создание своего детища. Планируется, что ремейк "12 стульев" выйдет в следующем году, роль Остапа Бендера сыграет актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Уволенному Назарову нашли замену в "Мастере и Маргарите"

Уволенному Назарову нашли замену в "Мастере и Маргарите"

Ранее стало известно, что Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Поводом для их увольнения стали многочисленные нелестные высказывания о специальной военной операции и антироссийские настроения. Позже в МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл Назаров.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова

Комментарий

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Василий Губенкосегодня в 14:13

Только руководство РТР упорно снимает в своих фильмах предателя Серебрякова,не задумываясь о том,что многие его уже потеряли как артиста,кумовья наверное.

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