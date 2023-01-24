СБУ обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке спецоперации России

По данным ведомства, ранее Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, где распространяла "антиукраинские нарративы Москвы". Когда же Россия начала спецоперацию, журналистка поддержала ВС РФ, а затем отправилась в ДНР для освещения событий в Донецке и Мариуполе. В результате её подозревают в изготовлении и распространении, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, "оправдывающих вооружённую агрессию РФ против Украины".