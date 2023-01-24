СБУ обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке спецоперации России
СБУ обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской спецоперации. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлёвскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооружённую агрессию против Украины", — указывается в сообщении.
По данным ведомства, ранее Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, где распространяла "антиукраинские нарративы Москвы". Когда же Россия начала спецоперацию, журналистка поддержала ВС РФ, а затем отправилась в ДНР для освещения событий в Донецке и Мариуполе. В результате её подозревают в изготовлении и распространении, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, "оправдывающих вооружённую агрессию РФ против Украины".
Ранее СБУ заявила о планах заочно судить 55 депутатов Госдумы РФ "за посягательство на территориальную целостность" страны.
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