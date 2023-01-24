Sky News: УЕФА продлит отстранение российских клубов и сборных от турниров

УЕФА на ближайшем заседании исполкома продлит отстранение клубов из России и национальных команд страны от участия в международных турнирах под эгидой организации из-за продолжающейся специальной военной операции. Об этом сообщает Sky News.

"У УЕФА есть желание обсудить общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию — предварительная работа по возвращению команд к соревнованиям, если СВО закончится", — отмечается в публикации телеканала.

Кроме того, на исполкоме могут объявить о решении забрать у Казани право принимать матч за Суперкубок УЕФА 2023 года. Куда именно будет перенесена встреча, пока не сообщается.