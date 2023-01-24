От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

От Антарктиды откололся крупный айсберг размером с Лондон — площадь льдины составляет более полутора тысяч квадратных километров. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Уточняется, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант в результате образования многочисленных трещин.

"Он откололся после того, как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, что привело к откалыванию нового айсберга", — сказано в сообщении.

В службе уточнили, что за последние два года это уже второе крупное откалывание айсберга в этой части Антарктиды. Учёные, которые работают в исследовательской станции на леднике, говорят, что последствия случившегося могут быть непредсказуемыми. При этом специалисты утверждают, что это не связано с климатическими изменениями.