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24 января, 14:01
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От Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон

<p>От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Обложка © <a href="https://www.bas.ac.uk/media-post/brunt-ice-shelf-in-antarctica-calves-giant-iceberg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">British Antarctic Survey</a></p>

От Антарктиды откололся гигантский айсберг. Обложка © British Antarctic Survey

От Антарктиды откололся крупный айсберг размером с Лондон — площадь льдины составляет более полутора тысяч квадратных километров. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании.

Уточняется, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант в результате образования многочисленных трещин.

"Он откололся после того, как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, что привело к откалыванию нового айсберга", — сказано в сообщении.

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В службе уточнили, что за последние два года это уже второе крупное откалывание айсберга в этой части Антарктиды. Учёные, которые работают в исследовательской станции на леднике, говорят, что последствия случившегося могут быть непредсказуемыми. При этом специалисты утверждают, что это не связано с климатическими изменениями.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Антарктиде для изучения льдов возрастом более чем два миллиона лет пробурили канал глубиной 90 метров.

Илья Суриков

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