В Кирове пациентке удалили опухоль яичников размером с гимнастический мяч

Кировские врачи удалили пациентке опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, пенсионерка обратилась к медикам с острой болью в животе, в ходе обследования у неё выявили рак яичников.

В ведомстве рассказали, что главная опасность таких опухолей заключается в том, что при любой физической нагрузке может произойти разрыв и начаться кровотечение. В связи с этим 65-летнюю пациентку в экстренном порядке отправили на операцию, в ходе которой ей вырезали матку, придатки, поражённые опухолью участки брюшины, а также сальник, который представляет собой некий фартук, покрывающий органы брюшной полости.

"При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и эта пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит уже о запущенном процессе", — отметила заведующая отделением онкогинекологии Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина.

Позже пенсионерку направили на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии. Три из них она уже прошла. В настоящее время женщина продолжает проходить лечение и чувствует себя гораздо лучше.