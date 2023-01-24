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24 января, 14:05

В Кирове пациентке удалили опухоль яичников размером с гимнастический мяч

<p>До и после операции. Обложка ©<a href="https://www.medkirov.ru/news/docid/2A566B-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минздрав Кировской области</a></p>

До и после операции. Обложка © Минздрав Кировской области

Кировские врачи удалили пациентке опухоль яичников размером 40 сантиметров в диаметре. Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, пенсионерка обратилась к медикам с острой болью в животе, в ходе обследования у неё выявили рак яичников.

В ведомстве рассказали, что главная опасность таких опухолей заключается в том, что при любой физической нагрузке может произойти разрыв и начаться кровотечение. В связи с этим 65-летнюю пациентку в экстренном порядке отправили на операцию, в ходе которой ей вырезали матку, придатки, поражённые опухолью участки брюшины, а также сальник, который представляет собой некий фартук, покрывающий органы брюшной полости.

"При таких опухолях на ранних стадиях чаще всего у женщин отсутствуют какие-либо симптомы. Как и эта пациентка, они отмечают быстрый рост живота буквально за один-два месяца, что говорит уже о запущенном процессе", — отметила заведующая отделением онкогинекологии Центра онкологии и медицинской радиологии Ксения Чагина.

Позже пенсионерку направили на шесть курсов противоопухолевой лекарственной терапии. Три из них она уже прошла. В настоящее время женщина продолжает проходить лечение и чувствует себя гораздо лучше.

Врач предупредила, что большой живот может быть симптомом опухоли

Врач предупредила, что большой живот может быть симптомом опухоли

А ранее Лайф сообщал, что подмосковные врачи заново "собрали" мужчине кисть, раздробленную петардой. По словам хирургов, послеоперационный период прошёл успешно, лоскут и трансплантат прижились, а инфекционных осложнений удалось избежать.

Наталья Исакова

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