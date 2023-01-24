Воришки, унёсшие со склада Wildberries ювелирку и телефоны на 300 тысяч, попали на видео

Двое сотрудников склада Wildberries в Москве вынесли ювелирные изделия и телефоны более чем на 300 тысяч рублей. Как стало известно Лайфу, это произошло в начале декабря 2022 года. В нашем распоряжении также появилось видео с моментом кражи.

Судя по кадрам, сотрудник при обработке товара нашёл две коробки с украшениями. Одну из них он отнёс в отдел упаковки, а другую оставил в зоне крупногабаритного товара. Уже оттуда её отвезли в зону отгрузки. Там двое молодых людей вскрыли коробку, обернули скотчем и поставили за товаром, который должен был отгружаться. Позже короб с украшениями вынес один из злоумышленников и передал его неизвестным, которые подъехали к складу на машине.

Сотрудники склада Wildberries в Москве украли украшения на 300 тысяч рублей. Видео © LIFE

Всего в преступной схеме участвовали двое, причём один из сообщников кинул своего "коллегу" — сотрудник склада признался, что помог украсть товар, но ничего с этого не получил. Его брат пообещал руководству, что возместит причинённый ущерб, но этого так и не произошло. Полицейские проводят проверку.