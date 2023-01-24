Рогов: В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы
В Бердянске взорвали автомобиль местного предпринимателя. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
В Бердянске на улице Руденко взорвали автомобиль, который принадлежал местной предпринимательнице Валентине Мамай. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
Инцидент произошёл возле здания школы № 5, по предварительным данным, в момент взрыва Мамай находилась в автомобиле, о её состоянии не сообщается. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что в Бердянске подорвали автомобиль главы Администрации Бердянского района Алексея Кичигина.