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24 января, 14:10
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Рогов: В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы

<p>В Бердянске взорвали автомобиль местного предпринимателя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/7304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

В Бердянске взорвали автомобиль местного предпринимателя. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

В Бердянске на улице Руденко взорвали автомобиль, который принадлежал местной предпринимательнице Валентине Мамай. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.

Инцидент произошёл возле здания школы № 5, по предварительным данным, в момент взрыва Мамай находилась в автомобиле, о её состоянии не сообщается. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Бердянске подорвали автомобиль главы Администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

Артур Белкин

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