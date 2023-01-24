Венгерские журналисты узнали, где и как Киев прячет сотни тел украинских солдат

Власти Украины могут скрывать тела сотен погибших военных в железнодорожных морозильных вагонах на границе с Венгрией. Об этом сообщает венгерское издание Metropol. Журналисты утверждают, что большинство солдат, о которых идёт речь, ушли из жизни несколько недель назад, а некоторым телам уже пара месяцев, но родственники до сих пор не смогли их похоронить, а возможно, и не знают об их гибели.

"Всего в нескольких сотнях метров от венгерской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен солдат хранятся украинскими властями в специально предназначенном для этого рефрижераторном вагоне", — говорится в статье издания.

Metropol пишет, что сокрытие реальных боевых потерь — это "серьёзный политический вопрос" для украинского президента Владимира Зеленского. Его команда всерьёз подходит к вопросу о том, как скоро родственники военных узнают о факте смерти, а также распределяет "допустимое" количество похорон в день. Помогают им в этом специальные рефрижераторные вагоны, которые были получены Украиной несколько месяцев назад в рамках иностранной военной помощи. У Киева есть и вагоны-холодильники собственной разработки для перевозки тел. По данным издания, каждый из таких вагонов имеет грузоподъёмность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 трупов каждый.

"Очевидно, что власти Украины опасаются паники из-за всё более массовой гибели людей, отчаяния родственников и ещё более резкого ухудшения гражданской и военной атмосферы", — приходят к выводу авторы материала.