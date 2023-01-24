Фильм про российского учёного поборется за "Оскар"
Короткометражка якутских режиссёров вошла в число номинантов на "Оскар"
Кадр из фильма Haulout. Обложка © YouTube / The New Yorker
В число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" вошла лента режиссёров из Якутии Максима и Евгении Арбугаевых. За статуэтку поборется их картина "Выход" (Haulout). Об этом стало известно из трансляции на сайте Американской академии киноискусств.
Соперниками "Выхода" в этой категории стали индийский фильм "Заклинатели слонов" (Elephant whisperers, 2022), а также ленты из США "Как измеряется год" (How do you measure a year, 2021), "Эффект Марты Митчелл" (The Martha Mitchell Effect, 2022) и "Незнакомец у ворот" (Stranger at the gate, 2022).
"Выход" рассказывает о работе учёного Максима Чакилева, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы исследовать крупнейшее лежбище моржей.
Напомним, 95-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Отбор заявок на конкурс завершился 31 декабря 2022 года, а с 12 по 17 января прошло голосование по номинантам. Киноакадемия России не стала отправлять отечественные ленты в качестве конкурсантов в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Режиссёр Никита Михалков тогда счёл бессмысленным выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, сейчас отрицающей существование России.