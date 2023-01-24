В Египте учёные совершили невероятную находку, сделав компьютерную томографию мумии

Египетские археологи провели компьютерную томографию мумии "Золотой мальчик", которая была найдена в начале XX века. Учёные обнаружили внутри подростка 49 амулетов-оберегов, изготовленных из драгоценных материалов. Результаты исследования эксперты опубликовали в журнале Frontiers in Medicine.

"КТ выявила 49 амулетов внутри мумии и между обёртками, расположенных в три столбца. <...> 30 амулетов были металлическими (вероятно, золотыми), а остальные амулеты были сделаны из фаянса, камней или обожжённой глины", — говорится в статье.

Такие артефакты нужны для защиты и обеспечения жизненных сил тела в загробной жизни, объяснили учёные. Так, были найдены в том числе талисманы "Уджат", жуки-скарабеи, "Аджет", "Джед-столп", "Двойное перо". В рот, например, помещали амулет с золотым языком, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни. Также тело мальчика было украшено гирляндой из папоротников из ритуальных соображений.

Кроме того, учёные установили, пишет The Guardian, что мальчик не был обрезан, а это редко встречается у мумий. Археологи предполагают, что подросток и не был египтянином, что говорит о возможности мумификации посторонних людей в Древнем Египте. Глава отдела египтологии Американского университета в Каире, профессор Салима Икрам прокомментировала это явление.

"Отсутствие обрезания интересно, поскольку это может рассказать нам кое-что о его этнической принадлежности: египтяне, как правило, подвергались обрезанию в возрасте до 13 лет", — сказала она.

Предполагается, что возраст юноши внутри мумии на момент смерти составляет 14–15 лет. По данным учёных, у мальчика были здоровые кости и зубы без признаков плохого питания или болезней. "Золотого мальчика" археологи нашли в 1916 году на древнеегипетском кладбище, использовавшемся с 332-го по 30 год до нашей эры в Наг-эль-Хассай на юге Египта.