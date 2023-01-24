РФС подвёл итоги встречи с УЕФА по вопросу возвращения россиян на турниры

Российский футбольный союз и Союз европейских футбольных ассоциаций провели рабочую встречу и согласовали "дальнейшее взаимодействие" по возвращению российских сборных и клубов на международную арену. Никаких прорывных решений принято не было.

"Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты", — говорится в заявлении РФС.

При этом ранее Sky News узнал, что УЕФА на ближайшем заседании исполкома продлит отстранение клубов из России и национальных команд страны от участия в международных турнирах под эгидой организации из-за продолжающейся специальной военной операции. Кроме того, на исполкоме могут объявить о решении забрать у Казани право принимать матч за Суперкубок УЕФА 2023 года.