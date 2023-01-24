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24 января, 15:25

"Сейлор Мун"-Медведева осталась в восторге от "Уэнсдей"-Валиевой

Фигуристка Медведева похвалила Валиеву за выступление в образе Уэнсдей и вспомнила, как сама вдохновлялась Сейлор Мун

<p>Камила Валиева и Евгения Медведева. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл, © Getty Images / Atsushi Tomura / International Skating Union</p>

Камила Валиева и Евгения Медведева. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл, © Getty Images / Atsushi Tomura / International Skating Union

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева похвалила показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в мемном образе Уэнсдей Адамс. Своим мнением она поделилась с изданием "Спорт-Экспресс".

Медведева напомнила, что в своё время её выступление в образе Сейлор Мун тоже наделало много шума, а саму фигуристку обвинили "в хайпе", хотя сама она не закладывала в него такого смысла.

"Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя", — похвалила она Валиеву.

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Напомним, что перед Новым годом Камила Валиева во время показательных выступлений вышла на лёд в образе главной героини из популярного сериала "Уэнсдей". В Красноярске 16-летняя спортсменка почти полностью повторила ставший вирусным танец героини актрисы Дженны Ортеги. Композиционно Валиеву сопровождала музыка из сериала, а также песня Леди Гаги Bloody Mary.

Марина Калегина

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