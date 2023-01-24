"Сейлор Мун"-Медведева осталась в восторге от "Уэнсдей"-Валиевой
Фигуристка Медведева похвалила Валиеву за выступление в образе Уэнсдей и вспомнила, как сама вдохновлялась Сейлор Мун
Камила Валиева и Евгения Медведева. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл, © Getty Images / Atsushi Tomura / International Skating Union
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева похвалила показательный номер Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию в мемном образе Уэнсдей Адамс. Своим мнением она поделилась с изданием "Спорт-Экспресс".
Медведева напомнила, что в своё время её выступление в образе Сейлор Мун тоже наделало много шума, а саму фигуристку обвинили "в хайпе", хотя сама она не закладывала в него такого смысла.
"Классная программа, культовая тема. Это и попадание в образ, и попадание в музыку — программа вышла очень вовремя", — похвалила она Валиеву.
Напомним, что перед Новым годом Камила Валиева во время показательных выступлений вышла на лёд в образе главной героини из популярного сериала "Уэнсдей". В Красноярске 16-летняя спортсменка почти полностью повторила ставший вирусным танец героини актрисы Дженны Ортеги. Композиционно Валиеву сопровождала музыка из сериала, а также песня Леди Гаги Bloody Mary.