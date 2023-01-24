Агент Магкеева не стал комментировать интерес "Истанбула" к игроку "Локомотива"
Агент полузащитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева Александр Клюев ушёл от ответа на вопрос об интересе к игроку со стороны турецкого "Истанбул Башакшехира".
"Связывались ли со мной представители "Истанбула"? Пока без комментариев. Могу сказать, что Стас на сборах "Локомотива" готовится к сезону, чтобы помочь команде в решении своих целей и задач", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
Контракт 23-летнего футболиста с "Локомотивом" заканчивается летом 2024 года. Магкеев в этом сезоне провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах и при этом не отметился результативными действиями.
Ранее Лайф писал, что Магкеев отреагировал на слова капитана "Локомотива" Баринова о равнодушии игроков команды. Он также подчеркнул, что футболисты пытаются исправить ситуацию и постараются сделать всё, чтобы вернуть клуб на прежние позиции.
ТАСС / Валентина Певцова