МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Обложка © Telegram / "МВД Медиа"
Министерство внутренних дел России приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке, который попросил признать его беженцем. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".
Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
"В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отметим, что Боке ранее работал в Донбассе. По просьбе журналиста ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.
Напомним, что Боке, который вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче, попросил политического убежища в России в середине декабря. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Около недели назад Лайф сообщал, что МВД России готово рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища Боке, если он подаст соответствующее заявление.