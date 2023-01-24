МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем

Министерство внутренних дел России приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке, который попросил признать его беженцем. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

"В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.