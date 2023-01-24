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24 января, 15:31

МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем

<p>Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mediamvd/16186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Обложка © Telegram / "МВД Медиа"

Министерство внутренних дел России приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке, который попросил признать его беженцем. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Французский журналист Адриан Боке подаёт документы о признании беженцем. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

"В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отметим, что Боке ранее работал в Донбассе. По просьбе журналиста ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.

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Напомним, что Боке, который вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче, попросил политического убежища в России в середине декабря. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Около недели назад Лайф сообщал, что МВД России готово рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища Боке, если он подаст соответствующее заявление.

Варвара Романова

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