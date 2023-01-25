"Титаник" начался": На Сахалине паром с пассажирами на борту дал течь

В порту Ванино произошло ЧП с грузо-пассажирским судном "Сахалин-10". Изначально информация об этом появилась в соцсетях, затем её подтвердили в Сахалинском морском пароходстве. Утром 25 января на пароме была обнаружена течь. Причём в этот момент на борту находились пассажиры.

"Вот радость-то! Все в воде! Ну боремся, пойдём в порт выгружать вагоны, а то насосы не справляются. В пассажирском вообще "Титаник" начался. Пассажиров отпустили всех", — приводит Sakh.online рассказ одного из членов экипажа.

В пароходстве официально прокомментировали инцидент с "Сахалином-10. По данным компании-перевозчика, на пароме действительно обнаружили течь, но её быстро ликвидировали.

"На дизель-электроходе "Сахалин-10" было обнаружено поступление воды в сухой отсек № 3. Информация об этом была доведена до соответствующих служб. Водотёчность оперативно устранена. В настоящий момент ожидается освидетельствование борта инспекцией регистра. По завершении связанных с этим мероприятий судно отправится в плановый ремонт", — рассказали там.