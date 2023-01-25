У берегов Японии затонуло судно, пропали 18 моряков

Минимум 18 членов экипажа китайского грузового судна пропали без вести после кораблекрушения у берегов Японии. Есть версия, что эти люди сейчас дрейфуют на спасательных шлюпках, пишет агентство Киодо, ссылаясь на данные береговой охраны.

По данным ведомства, четверых членов команды удалось спасти. В экипаж входили граждане Китая и Мьянмы. О крушении судна, зарегистрированного в Гонконге, стало известно поздно вечером во вторник, когда оно подало сигнал бедствия, будучи около необитаемых островов Дандзё (префектура Нагасаки). На сигнал откликнулась Береговая охрана Японии, отправив на место крушения несколько патрульных катеров. На помощь тонущим пришёл и экипаж танкера, который находился неподалёку.