У Меладзе начались проблемы с концертами в России

Певец Валерий Меладзе, который недавно оказался в центре скандала из-за проукраинского лозунга на своём концерте, столкнулся с проблемами организации концертов в России. Так, отменилось его выступление в Барвихе. Артист должен был спеть в "Барвиха Luxury Village" 8 марта.

Как пишет сайт kp.ru, организаторы решили не привлекать Меладзе. Стоимость билетов у сцены там составляла 70 тысяч рублей. Было продано 80% зала. Покупателям предложили альтернативу — выступление Владимира Преснякова.

"8 марта по билетам на выступление Меладзе вы можете прийти на концерт Владимира Преснякова. Все места, цены — остаются такими же", — рассказали организаторы мероприятия.

Валерий Меладзе произнёс украинский лозунг по просьбе поклонника. Видео © Twitter / Игорь Грачёв

Впрочем, это не единственная "отмена" исполнителя. По данным издания, также отменён его апрельский концерт в Новосибирске, майский — в Иркутске. А ещё песни музыканта больше не крутят в караоке и на развлекательных мероприятиях в России, нельзя будет его увидеть в телеконцертах и услышать по радио. Вместе с тем у Меладзе запланированы концерты в Израиле и на Кипре.