"Стянул с меня штаны": Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

Легенду американского бокса — Майка Тайсона — вновь обвинили в изнасиловании. Преступление, по словам предполагаемой жертвы, было совершено после встречи в ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов. Как сообщает Daily Mail, некая женщина подала соответствующий иск только сейчас, в январе 2023 года.

"Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из её дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать. Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал", — заявила женщина.

Она попросила сохранить её анонимность, так как опасается травли и насмешек, которые могли бы последовать после публикаций в СМИ. По словам предполагаемой потерпевшей, она и без того испытала шок и эмоциональное потрясение, когда подверглась изнасилованию. Среди перечисляемых ею психологических травм — чувство вины, потеря самоуважения, стыд, смущение, печаль, гнев, депрессия, беспокойство, склонность к насилию, а также наркотическая и алкогольная зависимость.

Истица требует возмещения нанесённого ей вреда в сумме 5 миллионов долларов. Её адвокат, Даррен Сейлбак, заявил, что его офис не просто поверил на слово, а расследовал её утверждения и определил, что они "в высшей степени заслуживают доверия".

"У меня возникли проблемы на всю жизнь, включая помимо прочего проблемы с сексом и с прикосновениями после того изнасилования. Я была не в состоянии поддерживать и/или развивать здоровые отношения с мужчинами или вообще с кем-либо. Я испытала сильные эмоциональные страдания, включая ночные кошмары, панические атаки и воспоминания", — утверждает женщина.

Напомним, что одна из судимостей Майка Тайсона — за изнасилование. В 1992 году он был приговорён за это к шести годам тюрьмы, но отсидел только три из них.