Зеленский подписал скандальный закон о наказании военных

Украинские военные будут подвергаться более жёстким наказаниям, в том числе за дезертирство или неповиновение приказу. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Президент подписал скандальный закон № 8271 об усилении ответственности военных, принятый парламентом полтора месяца назад", — сообщает издание.

Теперь за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы со стороны военнослужащих суду запрещено смягчать наказание или выносить условные приговоры. Это касается и насилия в отношении начальника или самовольного оставления поля боя. А за употребление алкоголя или наркотиков в период военного положения увеличен срок наказания.

Инициатор закона — фракция "Слуги народа" в Верховной раде. Представляя там этот документ, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала объяснял такую необходимость случаями дезертирства, неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, пьянства и наркомании даже в боевой обстановке. По данным украинских СМИ, на принятии этого закона настаивал главком ВСУ Валерий Залужный.