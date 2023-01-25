"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 января, 23:25

В Кирове загорелась Феодоровская церковь

В Кирове пожарные ликвидируют возгорание в Феодоровской церкви. Огонь успел там охватить площадь в 50 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

"Огнеборцы ликвидируют пожар в Феодоровской церкви города Кирова. Площадь пожара составляет 50 кв. м", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в Феодоровской церкви в Кирове. Фото © МЧС России

Пожар в Феодоровской церкви в Кирове. Фото © МЧС России

Судя по фото, которые публикует ведомство, пламя уже добралось до кровли деревянного здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно данным из открытых источников, эта церковь была построена в 2007-м на месте храма, взорванного в 1962 году по приказу городских властей.

Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина в центре Москвы

Пожар в кальянной едва не спалил особняк Елагина в центре Москвы

Ранее Лайф писал, что в Амурской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме. К моменту прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. Спасателям удалось вывести мужчину и женщину, их с ожогами второй и третьей степени срочно доставили в больницу Белогорска.

Обложка ©

Пожар в Феодоровской церкви в Кирове. Фото © МЧС России

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров