В Кирове загорелась Феодоровская церковь
В Кирове пожарные ликвидируют возгорание в Феодоровской церкви. Огонь успел там охватить площадь в 50 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
"Огнеборцы ликвидируют пожар в Феодоровской церкви города Кирова. Площадь пожара составляет 50 кв. м", — говорится в сообщении ведомства.
Пожар в Феодоровской церкви в Кирове. Фото © МЧС России
Судя по фото, которые публикует ведомство, пламя уже добралось до кровли деревянного здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Согласно данным из открытых источников, эта церковь была построена в 2007-м на месте храма, взорванного в 1962 году по приказу городских властей.
Ранее Лайф писал, что в Амурской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме. К моменту прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. Спасателям удалось вывести мужчину и женщину, их с ожогами второй и третьей степени срочно доставили в больницу Белогорска.
Пожар в Феодоровской церкви в Кирове. Фото © МЧС России