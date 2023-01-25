МИД объяснил бессмысленность рассуждений о "красных линиях" Запада

Рассуждения о том, какие "красные линии" может пересечь Запад, уже в прошлом. Там недвусмысленно дали понять, что стремятся нанести России стратегическое поражение. Об этом заявили в МИД РФ.

"Идёт гибридная война против нашей страны, о чём буквально недавно подробно говорил Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение", — приводит ТАСС комментарий дипломата.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас уже "не замечать реальность невозможно".