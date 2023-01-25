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24 января, 23:21

МИД объяснил бессмысленность рассуждений о "красных линиях" Запада

МИД РФ: Рассуждения о красных линиях в действиях Запада уже в прошлом

Рассуждения о том, какие "красные линии" может пересечь Запад, уже в прошлом. Там недвусмысленно дали понять, что стремятся нанести России стратегическое поражение. Об этом заявили в МИД РФ.

"Идёт гибридная война против нашей страны, о чём буквально недавно подробно говорил Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение", — приводит ТАСС комментарий дипломата.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас уже "не замечать реальность невозможно".

Лавров указал место, где США снова перешли "красные линии"

Лавров указал место, где США снова перешли "красные линии"

Это стало реакцией на слова первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он ранее в интервью американской журналистке Ким Айверсен сказал, что Запад пересёк "ещё не все красные линии".

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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