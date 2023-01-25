МИД объяснил бессмысленность рассуждений о "красных линиях" Запада
МИД РФ: Рассуждения о красных линиях в действиях Запада уже в прошлом
Рассуждения о том, какие "красные линии" может пересечь Запад, уже в прошлом. Там недвусмысленно дали понять, что стремятся нанести России стратегическое поражение. Об этом заявили в МИД РФ.
"Идёт гибридная война против нашей страны, о чём буквально недавно подробно говорил Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение", — приводит ТАСС комментарий дипломата.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас уже "не замечать реальность невозможно".
Это стало реакцией на слова первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он ранее в интервью американской журналистке Ким Айверсен сказал, что Запад пересёк "ещё не все красные линии".
Агентство "Москва"