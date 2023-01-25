Главком ВСУ получил миллионное наследство из США

Согласно её данным, эти деньги украинскому военачальнику якобы были отправлены от некоего 85-летнего американца украинского происхождения по имени Грегори Степанец. Не уточняется, был ли он родственником главкому ВСУ, а также знакомы ли они. Залужный, получив деньги, как утверждается, "пожертвовал их военным". По информации газеты, произошло это в январе. В пресс-службе ВСУ данную информацию изданию подтвердили.