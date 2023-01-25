Главком ВСУ получил миллионное наследство из США
NYT: Главком украинских войск Залужный получил миллионное наследство из США
Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / Міністерство оборони України
Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный получил из США наследство в размере одного миллиона долларов. Об этом пишет газета New York Times.
Согласно её данным, эти деньги украинскому военачальнику якобы были отправлены от некоего 85-летнего американца украинского происхождения по имени Грегори Степанец. Не уточняется, был ли он родственником главкому ВСУ, а также знакомы ли они. Залужный, получив деньги, как утверждается, "пожертвовал их военным". По информации газеты, произошло это в январе. В пресс-службе ВСУ данную информацию изданию подтвердили.
Как рассказывал Лайф, на Западе Залужного назвали возможным кандидатом на пост лидера Украины. По информации газеты Bild, Зеленский всерьёз боится его и раздражён из-за хвалебных од в адрес военачальника. Кроме того, в ноябре украинский лидер попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности.