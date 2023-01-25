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24 января, 22:34

Главком ВСУ получил миллионное наследство из США

NYT: Главком украинских войск Залужный получил миллионное наследство из США

<p>Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valeriy_Zaluzhny,_2020,_03.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Міністерство оборони України</p>

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / Міністерство оборони України

Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный получил из США наследство в размере одного миллиона долларов. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно её данным, эти деньги украинскому военачальнику якобы были отправлены от некоего 85-летнего американца украинского происхождения по имени Грегори Степанец. Не уточняется, был ли он родственником главкому ВСУ, а также знакомы ли они. Залужный, получив деньги, как утверждается, "пожертвовал их военным". По информации газеты, произошло это в январе. В пресс-службе ВСУ данную информацию изданию подтвердили.

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Как рассказывал Лайф, на Западе Залужного назвали возможным кандидатом на пост лидера Украины. По информации газеты Bild, Зеленский всерьёз боится его и раздражён из-за хвалебных од в адрес военачальника. Кроме того, в ноябре украинский лидер попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности.

Андрей Григорьев

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