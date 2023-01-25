В Decathlon приняли решение насчёт будущего российских магазинов

Французская сеть Decathlon, владеющая магазинами спортивных товаров и работающая в России с 2006 года, планирует уйти из РФ и продать свой бизнес. Поиски покупателя уже начались, пишет РБК со ссылкой на четыре источника.

Три из них сообщили, что Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком. А четвёртый заявил, что французский ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в РФ владеет минимум 135 тысяч кв.м коммерческой недвижимости. В позапрошлом году выручка компании составила 28,6 млрд рублей. Бизнес компании, по мнению INFOLine, оценивается в 13–15 млрд рублей. На данный момент Decathlon — один из наиболее крупных мировых ретейлеров спортивных товаров. Владельцам сети — семье Мюлье — также принадлежат сети Auchan и Leroy Merlin, которые никуда из РФ не уходят.