Названа дата, когда Байден может объявить о решении по танкам для Украины

Ранее Лайф писал, что в Пентагоне уклончиво ответили на вопрос о поставках танков Киеву. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что ведомство не готово делать каких-либо заявлений на эту тему. В то же время, по данным газеты Politico, на Украину в качестве военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки могут быть отправлены по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams.