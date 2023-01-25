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24 января, 21:22

Названа дата, когда Байден может объявить о решении по танкам для Украины

"Аль-Джазира": Байден 25 января объявит о решении отправить танки Abrams Украине

Президент США Джо Байден намерен 25 января объявить о решении отправить Украине танки Abrams в качестве военной помощи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду", — заявил телеканалу представитель американской администрации на условиях анонимности.

В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams

В США предложили отправить Зеленскому счёт вместо танков Abrams

Ранее Лайф писал, что в Пентагоне уклончиво ответили на вопрос о поставках танков Киеву. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что ведомство не готово делать каких-либо заявлений на эту тему. В то же время, по данным газеты Politico, на Украину в качестве военной помощи со стороны Соединённых Штатов Америки могут быть отправлены по меньшей мере 30 американских танков M1 Abrams.

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Wikipedia \ US Army

Андрей Григорьев

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