В Москве автомобиль сбил трёх человек на тротуаре

В московском районе Марьино автомобиль сбил группу людей на тротуаре. Это случилось на улице Нижние поля у дома №21. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Последствия ДТП с тремя пострадавшими пешеходами в Марьино. Видео © Telegram \ lyublinskii_park

Примечательно, что этим вечером произошло три подобных ДТП. Сначала на Полярной улице легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Затем подобный случай произошёл также на улице Генерала Кузнецова.

"А на улице Нижние поля ( в районе д. 21) автомобиль сбил на тротуаре группу людей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, в Марьино пострадали три человека. На месте ЧП работают экстренные службы.