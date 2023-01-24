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Регион
Опубликовано 24 января 2023, 20:35
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Sky News: Под Соледаром убиты два британских наёмника

Эндрю Бэгшоу и Крис Пэрри. Обложка © Sky News

Эндрю Бэгшоу и Крис Пэрри. Обложка © Sky News

Под Соледаром убиты два британца — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщает телеканал Sky News. Оба принимали участие в конфликте со стороны Украины.

"Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из... Соледара", — передаёт телеканал.

Согласно заявлению семьи 28-летнего Пэрри, его с соратником Бэгшоу в последний раз видели покидающими Краматорск по направлению в Соледар, после чего связь с обоими прервалась.

Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя
Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя

Ранее Washington Post подсчитал, что на украинской стороне сейчас действуют от одной до трёх тысяч зарубежных наёмников. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что иностранцы есть среди взятых в плен при взятии Соледара.

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Анатолий Симоненко
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