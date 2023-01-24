Sky News: Под Соледаром убиты два британских наёмника
Эндрю Бэгшоу и Крис Пэрри. Обложка © Sky News
Под Соледаром убиты два британца — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщает телеканал Sky News. Оба принимали участие в конфликте со стороны Украины.
"Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из... Соледара", — передаёт телеканал.
Согласно заявлению семьи 28-летнего Пэрри, его с соратником Бэгшоу в последний раз видели покидающими Краматорск по направлению в Соледар, после чего связь с обоими прервалась.
Ранее Washington Post подсчитал, что на украинской стороне сейчас действуют от одной до трёх тысяч зарубежных наёмников. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что иностранцы есть среди взятых в плен при взятии Соледара.