Sky News: Под Соледаром убиты два британских наёмника

Под Соледаром убиты два британца — Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу. Об этом сообщает телеканал Sky News. Оба принимали участие в конфликте со стороны Украины.

"Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из... Соледара", — передаёт телеканал.

Согласно заявлению семьи 28-летнего Пэрри, его с соратником Бэгшоу в последний раз видели покидающими Краматорск по направлению в Соледар, после чего связь с обоими прервалась.