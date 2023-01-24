В Киеве заявили о нежелании заключать соглашения наподобие Минских
Politico: Кулеба заявил о нежелании Киева заключать с РФ соглашение наподобие Минских
Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине не намерены заключать какие-либо соглашения с Россией наподобие Минских. Об этом глава ведомства сказал в статье для издания Politico.
"Ошибки минского процесса не должны повториться", — отметил Кулеба.
Он назвал минские соглашения "примером того, как не следует вести переговоры с Россией".
Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле заявили, что именно невыполнение Минских соглашений Киевом стало предтечей начала СВО.
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Вслед за ней откровенное признание о цели Минских соглашений сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд
ТАСС / KITH SEREY