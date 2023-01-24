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24 января, 20:10

В Киеве заявили о нежелании заключать соглашения наподобие Минских

Politico: Кулеба заявил о нежелании Киева заключать с РФ соглашение наподобие Минских

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине не намерены заключать какие-либо соглашения с Россией наподобие Минских. Об этом глава ведомства сказал в статье для издания Politico.

"Ошибки минского процесса не должны повториться", отметил Кулеба.

Он назвал минские соглашения "примером того, как не следует вести переговоры с Россией".

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Как рассказывал Лайф, ранее в Кремле заявили, что именно невыполнение Минских соглашений Киевом стало предтечей начала СВО.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Вслед за ней откровенное признание о цели Минских соглашений сделал и бывший президент Франции Франсуа Олланд

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ТАСС / KITH SEREY

Арина Родионова

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