Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как ЕС

Важно, чтобы Белград соблюдал политику Евросоюза в отношении РФ по Украине — об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на переговорах в Брюсселе с первым вице-премьером, руководителем Министерства иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

"Боррель и Дачич обсудили вопросы, которые связаны с общей внешней политикой и политикой безопасности и обороны", — сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Там говорится также, что "верховный представитель подчеркнул возросшую важность приведения в соответствие" [политики Сербии с политикой Евросоюза] по этому вопросу. На встрече Боррель также попросил Белград поддерживать ЕС во внешнеполитических вопросах, напомнив, что Сербия — кандидат на вступление в союз.