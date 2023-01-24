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24 января, 19:32

Боррель потребовал, чтобы Сербия относилась к России как ЕС

Боррель заявил главе МИД Сербии о важности соблюдения политики ЕС в отношении России

Важно, чтобы Белград соблюдал политику Евросоюза в отношении РФ по Украине — об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на переговорах в Брюсселе с первым вице-премьером, руководителем Министерства иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

"Боррель и Дачич обсудили вопросы, которые связаны с общей внешней политикой и политикой безопасности и обороны", — сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Там говорится также, что "верховный представитель подчеркнул возросшую важность приведения в соответствие" [политики Сербии с политикой Евросоюза] по этому вопросу. На встрече Боррель также попросил Белград поддерживать ЕС во внешнеполитических вопросах, напомнив, что Сербия — кандидат на вступление в союз.

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Ранее Боррель заявил, что ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на 49 миллиардов евро. При этом общий объём военной помощи Киеву с начала конфликта достиг 3,6 миллиарда евро.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Никита Осипов

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